[GRAND PUBLIC] Le dentifrice éléphant. Centre d’Astronomie, 2 octobre 2021, Saint-Michel-l'Observatoire.

Fête de la science 02 octobre

Centre d’Astronomie Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Un chimiste professionnel fera une expérience très visuelle afin de démontrer la réactivité de certains produits chimiques , même usuels. Seul le chimiste manipulera , il expliquera de manière très succincte ce qu’il fait, la manière de pratiquer en laboratoire de chimie .

Il y a plusieurs réactions successives et simultanées pour comprendre cette expérience, qui est plus complexe qu’on ne peut le penser :

– ces réactions sont exothermiques, elles dégagent de la chaleur, d’où la formation d’un léger brouillard autour de la mousse provenant de la recondensation de la vapeur d’eau.

– c’est une réaction autocatalysée par la chaleur qu’elle produit, la chaleur accélère les réactions. Pour cette raison on observe que la réaction s’accélère de plus en plus.

La mousse provient des minuscules bulles de dioxygène O2 produites par la réaction. Le liquide vaisselle, qui n’entre pas en jeu dans la réaction chimique, est simplement là pour emprisonner ces bulles et forme une fine mousse. Comme la réaction s’accélère la mousse monte de plus en vite. Il est facile de montrer qu’il s’agit bien de dioxygène en trempant dans la mousse une baguette de bois incandescente : celle-ci se rallume.

Quant au nom de “dentifrice de l’éléphant”, cette expérience le tient par la forme du jet de mousse qui sort de l’éprouvette, comme du dentifrice qui sort de son tube, en plus grand !

Centre d’Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l’Observatoire 04870

organisateur : https://www.centre-astro.com Centre d’Astronomie