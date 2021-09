Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire [GRAND PUBLIC] Paysans-paysages Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

samedi 02 octobre – 10h00 Au cours d’un jeu employant des objets issus des collections du musée de Salagon et des photographies de paysages de la fin du XIXème siècle et de la première moitié du XX siècle, il s’agit d’aborder la question de l’empreinte des activités agricoles dans les paysages d’autrefois. L’objectif est de montrer en quoi les activités humaines et notamment agricoles façonnent depuis toujours nos paysages et qu’elles sont les conséquences d’une modification des pratiques sur notre environnement, hier, aujourd’hui et demain. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Centre d'Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l'Observatoire
https://www.centre-astro.com

