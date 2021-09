Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire [GRAND PUBLIC] Fablab éphémère, les dernières constructions du D’Clic Lab Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Saint-Michel-l'Observatoire

[GRAND PUBLIC] Fablab éphémère, les dernières constructions du D’Clic Lab Centre d’Astronomie, 2 octobre 2021, Saint-Michel-l'Observatoire. Fête de la science 02 octobre

Centre d’Astronomie Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Nous proposerons un espace fablab éphémère dans l’idée d’ouvrir le monde des fablab en dehors de ces murs et de ramener l’ensemble des outils phares et l’esprit d’expérimentation de ces lieux atypique. Mais qu’est-ce qu’un Fablab ? C’est un atelier de bidouille dans lequel sont a disposition des outils de création numérique comme des scanners, imprimantes 3D, carte de robotique et électronique, caméra de reconnaissances de mouvements… Vous pourrez découvrir des outils phare de ces espaces et les dernières réalisations du D’Clic Lab… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Centre d’Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l’Observatoire 04870 organisateur : https://www.centre-astro.com Centre d’Astronomie

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire Autres Lieu Centre d'Astronomie Adresse Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l'Observatoire Ville Saint-Michel-l'Observatoire lieuville Centre d'Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire