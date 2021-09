[GRAND PUBLIC] Reconnaître une météorite. Centre d’Astronomie, 2 octobre 2021, Saint-Michel-l'Observatoire.

Fête de la science 02 octobre

Centre d’Astronomie Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Qui n’ a jamais observé par une nuit étoilé une étoile filante un peu plus lumineuse que d’ordinaire et rêver qu’un fragment de roche tombe dans le champs voisin, une météorite.

Chaque année, il tombe sur Terre entre 30 000 et 100 000 tonnes de roches arrivées de l’espace. La plupart du temps il ne s’agit que de poussière. Mais parfois l’objet est plus gros, de la taille d’un caillou, d’un rocher ou plus encore. En témoignent, entre autres, les événement de Peekskill en 1992 et celui de Tcheliabinsk en 2013.

Ces roches sont les fragments d’objets s’étant formés dans les premiers temps de notre Système Solaire. Il est donc important de les étudiées car elles sont les archives de notre système planétaire.

La plupart des météorites présentes dans les collections des musées et laboratoires sont anciennes et ont largement eut le temps d’être contaminées par l’environnement terrestre. Il est donc essentiel de les récupérer le plus tôt possible après leur chute.

C’est pour cela que dans le monde s’organisent des programmes dédiés à leur recherche. En France c’est le programme de science participative VigieCiel qui propose à chacun de se former à distinguer les météorites des roches terrestres et dans l’éventualité d’une chute de participer à leur recherche sur le terrain.

Cet atelier vous propose de vous exercer de manière ludique à reconnaître les météorites.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Centre d’Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l’Observatoire 04870

organisateur : https://www.centre-astro.com Centre d’Astronomie