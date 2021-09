Toulouse Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Regards croisés : entre émotions, perceptions et connaissances du Monde Centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

vendredi 08 octobre – 12h30 à 14h00 La joie, l’enthousiasme mais aussi le stress, la déception sont autant d’émotions que tout à chacun.e a eu l’occasion de ressentir. Cette expérience partagée sera le fil conducteur du wébinaire et une opportunité pour les acteurs et actrices de la recherche de partager les dessous de la recherche au-delà des aspects techniques. De la production des connaissances aux motivations de chacun et chacune, toutes les questions seront les bienvenues.

Ce temps d’échange sera également l’opportunité d’en savoir plus sur les recherches menées au sein de l’unité qu’il s’agisse d’évolution et variabilité humaine ou de grandes épidémies, domestication du cheval, émergence de l’agriculture.. Occitanie>Haute-Garonne

