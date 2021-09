Centre Culturel Edouard Brenot Rhône « Voyage au cœur des Cellules » Centre Culturel Edouard Brenot Catégorie d’évènement: Rhône

mercredi 06 octobre – 14h30 La ville de Grigny en partenariat avec le centre sociocultrel l’Agora vous attende pour un spectacle inédit. Vous pourrez vous plongez dans “l’émotion de la découverte” par le mise en place d’ateliers scientifiques (manipulation, protocole scientifique,…) en première partie puis une invitation au spectacle/conférence accessible à partir de 7 ans.

Synopsis : Le Professeur Lascience et le Docteur Pipette vous proposent une conférence innovante pour vous sentir vivant. Venez vivre une expérience inédite en plongeant à l’intérieur du corps du Docteur Pipette et devenir une de ses cellules. Lymphocyte ? Neurone ? Adipocyte ? Que vous réservera ce fabuleux voyage ? Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Centre Culturel Edouard Brenot
5 Rue Waldeck Rousseau, 69520 Grigny
https://site.centresocial-grigny.fr/