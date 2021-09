Saint-Renan Centre Culturel de Saint-Renan Finistère, Saint-Renan Séminaire sur le Temps Centre Culturel de Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Séminaire sur le Temps Centre Culturel de Saint-Renan, 3 octobre 2021, Saint-Renan. Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le Temps … il peut être philosophique, Astrophysique, Microphysique. C’est le Temps du marin en mer, de l’Astronome amateur. C’est la mesure du temps au Moyen-Age, le Temps du climat, ce peut être le Temps de la Science-Fiction, …

Séminaire avec la participation de :

Jean-Marc Bonnet-Bidaud (astrophysicien)

Christelle Castet (climatologue)

Christophe Colivet (l’Hermine Radieuse)

Emaric Falize (astrophysicien)

Pascale Le Dû (membre de Pégase)

Willy Rothhut (membre de Pégase)

Jean-Christophe Pain (physicien)

Lucile Van Box Som (astrophysicienne)

Michel Versant (philosophe)

