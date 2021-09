Mordelles Centre Culturel de Mordelles Ille-et-Vilaine, Mordelles Géoverrerie, dialogue Art-Science Centre Culturel de Mordelles Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mordelles

Géoverrerie, dialogue Art-Science Centre Culturel de Mordelles, 5 octobre 2021, Mordelles. Fête de la science 05 octobre

Centre Culturel de Mordelles Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h00 Lucile Viaud explore le lien intime entre paysage et matière, et crée sa « géoverrerie », s’attelant à la transformation de coproduits locaux et ressources délaissées en verres naturels. Au fil des projets menés dans différentes régions, elle met en lumière l’influence de la provenance des matières premières sur la nature des verres obtenus. Défendant l’idée que le rebut est un trésor en attente d’être sublimé, elle sensibilise à la préservation de nos ressources naturelles et de notre patrimoine par une démarche de recherche-création impliquée dans l’Art-Science. En résidence au sein de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes, elle mène depuis 2018 différents travaux de recherche en collaboration avec l’équipe Verres & Céramique tant sur les compositions verrières que sur leurs applications futures. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Centre Culturel de Mordelles 85 Avenue du Maréchal Leclerc 35310 Mordelles 35310 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Centre Culturel de Mordelles

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Mordelles Autres Lieu Centre Culturel de Mordelles Adresse 85 Avenue du Maréchal Leclerc 35310 Mordelles Ville Mordelles lieuville Centre Culturel de Mordelles Mordelles