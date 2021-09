Lons-le-Saunier Centre culturel communautaire des Cordeliers Jura, Lons-le-Saunier Fête de la Science à la médiathèque des 4C Centre culturel communautaire des Cordeliers Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

mercredi 06 octobre – 10h00 Du 1er au 11 octobre 2021, la médiathèque des 4C fête les Sciences !

Des animations pour petits et grands seront proposées, avec au programme :

– le 6 octobre, un ATELIER “DÉGUSTATION” animé par l’Atelier Pasteur. Pour tout savoir du goût et de ses mécanismes. De 10h à 12h et de 14h à 17h, sans réservation (présentation obligatoire du passe sanitaire à partir de 12 ans);

– Du 1er au 31 octobre, une exposition EUREKA : L’ÉVOLUTION SCIENTIFIQUE A TRAVERS LES SIÈCLES. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque (présentation obligatoire du passe sanitaire à partir de 12 ans);

Ainsi que des sélections de documents sur le thème des Sciences, pour tous les âges.

