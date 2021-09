Oyonnax Centre culturel Aragon Ain, Oyonnax Vous avez dit Serendipity? Centre culturel Aragon Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Vous avez dit Serendipity? Centre culturel Aragon, 9 octobre 2021, Oyonnax. Fête de la science 07 – 09 octobre

Centre culturel Aragon Caroline CORDIER. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 13h30 à 18h00 Hasard, découverte surprenante et inattendue, le mot “serendipity” est synonyme de bien des secrets. Il fut à l’origine de nombreuses découvertes scientifiques comme celle de la gravité universelle de Newton, du Velcro ou de la tarte Tatin ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Centre culturel Aragon 88 cours de verdun 01100 Oyonnax 01100 organisateur : Centre culturel Aragon

