Toulon Centre Archéologique du Var Toulon, Var Archéodémo Centre Archéologique du Var Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Archéodémo Centre Archéologique du Var, 1 octobre 2021, Toulon. Fête de la science 01 octobre

Centre Archéologique du Var Centre Archéologique du Var. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 14h00 Découvrez de quelle façon, depuis le paléolithique à l’Age du bronze, l’homme a fabriqué des outils très variés à partir de fragments de roche, en particulier le silex. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Centre Archéologique du Var 335 Avenue des Dardanelles 83000 Toulon 83000 organisateur : Centre Archéologique du Var

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Centre Archéologique du Var Adresse 335 Avenue des Dardanelles 83000 Toulon Ville Toulon lieuville Centre Archéologique du Var Toulon