Séméac Centre Albert Camus de Séméac Hautes-Pyrénées, Séméac La langue de vipère : travers humain ou réalité ophidienne ? Centre Albert Camus de Séméac Séméac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Séméac

La langue de vipère : travers humain ou réalité ophidienne ? Centre Albert Camus de Séméac, 6 octobre 2021, Séméac. Fête de la science 06 octobre

Centre Albert Camus de Séméac Nature en Occitanie. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h30 Dans toutes les campagnes de France et de Navarre, les serpents sont perçus de façon aussi négative qu’irrationnelle. Rumeurs, racontars, légendes, idées reçues et pseudos “savoirs ruraux” véhiculés par diverses “langues de vipères” concourent à entretenir une perception plutôt délirante de ces animaux, à mille lieues de la réalité. Au point qu’il existe en fait deux types de serpents : ceux, authentiquement terrifiants, qui vivent dans la tête des gens et ceux, bien plus fréquentables, qui vivent dans la nature Occitanie>Hautes-Pyrénées

Centre Albert Camus de Séméac 51 Rue de la République 65600 Séméac 65600 organisateur : Centre Albert Camus de Séméac

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Séméac Autres Lieu Centre Albert Camus de Séméac Adresse 51 Rue de la République 65600 Séméac Ville Séméac lieuville Centre Albert Camus de Séméac Séméac