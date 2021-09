Mettre au Point un Médicament, comme un Vaccin : Quelle Aventure ! Centre administratif de Parentis, 8 octobre 2021, Parentis-en-Born.

vendredi 08 octobre – 20h30 à 22h00

La pandémie de COVID 19 a, entre autres, entraîné la mise au point de plusieurs vaccins en un temps record pour lutter contre le coronavirus SARS-COV2. Dans ces circonstances, les délais habituels pour le développement d’un vaccin et plus généralement d’un médicament ont été considérablement réduits par rapport aux standards, puisque l’on a bénéficié des premiers vaccins environ 12 mois après le début de l’épidémie, à comparer aux 10-15 ans considérés comme nécessaires habituellement. On peut mieux comprendre les enjeux liés à ce domaine au travers des paramètres complexes qui conditionnent, à chaque étape, la mise au point d’un médicament : recherche initiale, identification d’une famille de molécules prometteuses, protection intellectuelle; Essais précliniques; Essais cliniques; Autorisation, production et mise sur la marché; Cycle de vie (Pharmacovigilance, fin des droits et médicaments génériques); Coûts et risques associés.

