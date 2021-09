Science & Technologie de pointe CentraleSupélec, 5 octobre 2021, Metz.

Fête de la science 05 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Notre but est de permettre à des visiteurs de tout âge de découvrir comment nos chercheurs construisent avec leurs idées et leurs savoirs le monde de demain.

Les objectifs sont :

* Toucher un très large public de part les sujets à forts impacts sociétaux traités (robotique, lumière, IA).

* Rendre ludique la découverte de la Science au travers de maquettes pédagogiques et ateliers réalisés à cet effet.

* Sensibiliser le visiteur sur la Recherche et éveiller leur curiosité sur le plan scientifique et technique.

* Découverte du monde de la recherche au travers des dernières avancées technologiques autour des mathématiques, de la robotique et de la photonique.

Grand Est>Moselle

CentraleSupélec 2 Rue Edouard Belin 57070 Metz 57070

organisateur : http://www.metz.centralesupelec.fr/ CentraleSupélec