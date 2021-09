MARSEILLE cedex 13 Centrale Marseille Bouches-du-Rhône, MARSEILLE cedex 13 Les métiers de la Recherche Centrale Marseille MARSEILLE cedex 13 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

MARSEILLE cedex 13

Les métiers de la Recherche Centrale Marseille, 5 octobre 2021, MARSEILLE cedex 13. Fête de la science 05 octobre

Centrale Marseille Centrale Marseille. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. À quoi sert la recherche fondamentale ?

C’est quoi le quotidien des chercheurs ?

Quels sont leurs parcours ?

Comment ça se passe dans un laboratoire ?

Qu’est-ce qu’une publication ?

Comment se finance la recherche en France ?

Découvrez un laboratoire de l’intérieur, et posez toutes vos questions aux intervenants, étudiants, doctorants, enseignant-chercheurs, professeur des Universités… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Centrale Marseille Technopôle de Château-Gombert 38, rue Frédéric Joliot-Curie 13451 organisateur : https://www.centrale-marseille.fr/ Centrale Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, MARSEILLE cedex 13 Autres Lieu Centrale Marseille Adresse Technopôle de Château-Gombert 38, rue Frédéric Joliot-Curie Ville MARSEILLE cedex 13 lieuville Centrale Marseille MARSEILLE cedex 13