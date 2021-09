Grenoble CEA Grenoble Grenoble, Isère Variations autour de la chimie et de la biologie !! CEA Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

CEA Grenoble Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les ateliers interactifs proposés aux élèves lors de ces visites illustreront la diversité des recherches menées à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG) dans les domaines de la chimie, de la biologie et la santé et des sciences de l’environnement. Au programme : biochimie, biologie moléculaire, bactériologie, microscopie, production d’hydrogène et pile à combustible ! Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

CEA Grenoble 17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 38000

