Fontenay-aux-Roses CEA Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Comprendre les maladies infectieuses – Découvrez nos recherches en labo ! CEA Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses

Hauts-de-Seine

Comprendre les maladies infectieuses – Découvrez nos recherches en labo ! CEA Fontenay-aux-Roses, 10 octobre 2021, Fontenay-aux-Roses. Fête de la science 10 octobre

CEA Fontenay-aux-Roses CEA Paris Saclay – site de Fontenay-aux-Roses. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h00 A l’occasion de la Fête de la Science 2021, découvrez les recherches menées au CEA de Fontenay-aux-Roses dans le domaine des maladies infectieuses (Covid-19, Sida…).

Du fait du contexte sanitaire, nous vous proposons une Fête de la Science réinventée, en format essentiellement digital.

Au programme :

Poussez les portes de notre laboratoire virtuel,

Faites connaissance avec nos chercheurs,

Suivez des conférences,

Découvrez des ateliers.



Le dimanche 10 octobre 2021, nous accueillerons sur inscription préalable des visiteurs à IDMIT, infrastructure de recherche en biologie et santé dédiée aux maladies infectieuses

Cet accueil pourra être annulé jusqu’à la dernière minute en fonction des conditions sanitaires.



Renseignements pratiques :

Fête de la science en format digital : à partir du 1er octobre 2021 sur le site Internet du CEA de Fontenay-aux-Roses (les animations resteront accessibles après ces dates)

Accueil des groupes dimanche 10 octobre : 10h00 à 18h00 ; sur inscription (modalités précisées dès que possible) –> Annulation envisageable jusqu’à la dernière minute en fonction du contexte sanitaire Île-de-France>Hauts-de-Seine

CEA Fontenay-aux-Roses 18 route du panorama 92260 Fontenay-aux-Roses 92260 organisateur : http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far CEA Fontenay-aux-Roses

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Autres Lieu CEA Fontenay-aux-Roses Adresse 18 route du panorama 92260 Fontenay-aux-Roses Ville Fontenay-aux-Roses lieuville CEA Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses