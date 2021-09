Aix-en-Provence CEA Cadarache Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Assises des Energies du 21ème siècle et de l’Innovation en Région Sud CEA Cadarache Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Assises des Energies du 21ème siècle et de l’Innovation en Région Sud CEA Cadarache, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 30 septembre – 08 octobre

CEA Cadarache CEA – Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

jeudi 30 septembre – 09h00

vendredi 08 octobre – 18h00 Les causes du dérèglement climatique liées à la vitesse de l’augmentation de la température moyenne sur terre et l’effet de serre, ne sont plus à démontrer. L’augmentation des besoins énergétiques a été comblée par les énergies fossiles fortement émettrices de CO2. Des solutions pour une transition énergétique décarbonée sont à mettre en oeuvre rapidement incluant des nouveaux usages raisonnés. Mais également, le dérèglement climatique étant enclenché, il est indispensable de développer des solutions résilientes et de mitigation. Ces assises permettent de faire le point sur la recherche concernant le dérèglement climatique et les solutions innovantes pour y faire face. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

CEA Cadarache CEA Cadarache, 13108 Saint Paul lez Durance 13090 organisateur : http://www.cea.fr/ CEA Cadarache

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu CEA Cadarache Adresse CEA Cadarache, 13108 Saint Paul lez Durance Ville Aix-en-Provence lieuville CEA Cadarache Aix-en-Provence