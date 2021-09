Grenoble CCSTI Grenoble - La Casemate Grenoble, Isère Le jardin extraordinaire CCSTI Grenoble – La Casemate Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h15

samedi 02 octobre – 16h30

mercredi 06 octobre – 09h30

mercredi 06 octobre – 10h45

mercredi 06 octobre – 15h00 Le jardin extraordinaire, c’est un jardin idéal où les enfants déambulent du potager au verger, d’une cabane à une serre et où chacun des végétaux rencontrés, de la modeste mousse à l’arbre majestueux, dévoile, à travers des jeux, son secret : je suis, comme vous, un être vivant ! Un être vivant qui a besoin de soleil, d’eau et d’autres éléments pour se nourrir et se développer.

