mercredi 06 octobre – 21h00 2021 marque le centenaire de l’obtention du prix Nobel de Physique par Albert Einstein. Cette soirée en live streaming sur Twitch est destinée à vous faire découvrir Einstein, l’homme : son enfance dans l’Europe de la fin du XIXe siècle, sa vie familiale et son éducation, ses études, ses amis… Comment le fils d’un petit bourgeois de Prusse réussit à devenir le scientifique que l’on connaît malgré la traversée des deux guerres et les vicissitudes qu’a connues le monde tout au long de sa vie.

Tout au long de la soirée, des images d’archives permettant d’illustrer le propos seront projetées.

