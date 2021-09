Rennes Cathédrale Saint-Pierre Ille-et-Vilaine, Rennes Balade à travers Rennes et son histoire scientifique Cathédrale Saint-Pierre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balade à travers Rennes et son histoire scientifique Cathédrale Saint-Pierre, 8 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 08 octobre

Cathédrale Saint-Pierre Espace des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00 Une promenade de 2,5 km en huit étapes à travers Rennes pour découvrir les lieux d’implantation de la faculté des sciences depuis sa création jusqu’à nos jours et découvrir les personnalités scientifiques qui ont marqué l’histoire de cette faculté. Départ de la cathédrale Saint-Pierre et arrivée place Hoche. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Cathédrale Saint-Pierre Rue de la Monnaie 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Cathédrale Saint-Pierre

