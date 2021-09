Cassagnoles Cassagnoles Cassagnoles, Gard Pour une bulle d’air au bord de l’eau Cassagnoles Cassagnoles Catégories d’évènement: Cassagnoles

Gard

Pour une bulle d’air au bord de l’eau Cassagnoles, 8 octobre 2021, Cassagnoles. Fête de la science 08 octobre

Cassagnoles CPIE du Gard. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00 Une envie de pause, de respiration en écoutant les clapotis de l’eau… Nous vous proposons une balade bucolique pour découvrir la rivière et les végétaux qui la bordent tout en douceur. Occitanie>Gard

Cassagnoles Mairie 30350
http://mne-rene30.org

