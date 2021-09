Sainte-Eanne Carrières Mousset Deux-Sèvres, Sainte-Eanne Des carrières et des hommes Carrières Mousset Sainte-Eanne Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Eanne

Des carrières et des hommes Carrières Mousset, 7 octobre 2021, Sainte-Eanne. Fête de la science 07 octobre

Carrières Mousset L’Homme et la Pierre. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 14h30 Située sur la commune de Sainte-Eanne, la carrière des Hauts de Rochefort s’étend sur plus de 100 hectares. En activité depuis 1950, elle dispose d’une importante réserve de gisement autorisé. Deux fronts d’exploitation de 15 mètres fournissent 200 000 tonnes de sables et graviers concassés diffusés sur les régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bretagne. Les caractéristiques techniques du calcaire de Sainte-Eanne permettent de nombreuses utilisations du matériau dans des domaines aussi variés que : couches de forme et fondations, enduits routiers, travaux paysagers, gabions, bétons désactivés, graves hydrauliques, amendement des sols agricoles… La visite, en compagnie du géologue Patrick Branger et d’un technicien de l’entreprise, permet d’appréhender à la fois la richesse géologique du site mais également d’approcher les installations (unités de concassage, de criblage, centrale de recomposition et traitement de graves aux liants hydrauliques) et les différents métiers d’une carrière. Nouvelle-Aquitaine>Deux-Sèvres

Carrières Mousset Rue de la Mothe 79800 Sainte-Eanne 79800 organisateur : http://www.lhommeetlapierre.com/ Carrières Mousset

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sainte-Eanne Autres Lieu Carrières Mousset Adresse Rue de la Mothe 79800 Sainte-Eanne Ville Sainte-Eanne lieuville Carrières Mousset Sainte-Eanne