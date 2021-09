Le Garric Cap'Découverte Le Garric, Tarn Parcours “Du Charbon au Soleil” – Cap’Découverte Cap’Découverte Le Garric Catégories d’évènement: Le Garric

Tarn

Parcours “Du Charbon au Soleil” – Cap’Découverte Cap’Découverte, 7 octobre 2021, Le Garric. Fête de la science 04 – 07 octobre

Cap’Découverte SMAD Cap Découverte. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Venez découvrir à Cap’Découverte notre parcours de plein air associant les sciences de la terre, l’histoire des énergies et la réalité augmentée. Parcourez l’échelle du Temps, revisitez nos inventions dans cette quête incessante de nouvelles sources d’énergies. Équipé d’un smartphone ou d’une tablette, vous y découvrirez des scènes de réalité augmentée et jeux interactifs comme par exemple une libellule en mouvement.

Cette expérience vous permettra de mieux appréhender notre enjeu majeur : comment garantir le développement durable de toutes nos activités ?

Parcours conçu par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) du Tarn.

Durée de la visite : 1h30.

A partir du Cycle 3.

Gratuit dans le cadre de la « Fête de la Science ». Occitanie>Tarn

Cap’Découverte Rue Candou 81450 Le Garric 81450 organisateur : https://www.capdecouverte.com/ Cap’Découverte

Détails Catégories d’évènement: Le Garric, Tarn Autres Lieu Cap'Découverte Adresse Rue Candou 81450 Le Garric Ville Le Garric lieuville Cap'Découverte Le Garric