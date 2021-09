Jonage Campus Veolia Jonage, Rhône Les technologies de l’eau potable Campus Veolia Jonage Catégories d’évènement: Jonage

Les technologies de l’eau potable Campus Veolia, 2 octobre 2021, Jonage. Fête de la science 02 octobre

Campus Veolia Métropole de Lyon. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 16h00 Rendre visible l’invisible grâce au digital.

Découvrez en miniature comment fonctionne un réseau d’eau potable. Grâce à de nombreux capteurs, il est possible en temps réel de détecter les fuites, de contrôler la qualité de l’eau et de mesurer à distance les consommations. Après cet atelier, les technologies de l’eau au service de l’environnement n’auront plus de secret pour vous ! Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Campus Veolia 25 Avenue Lionel Terray 69330 organisateur : https://www.grandlyon.com/ Campus Veolia

