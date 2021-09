Paris Campus Pierre et Marie Curie Paris Casse-tête sur la densité des liquides Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

dimanche 10 octobre – 12h00 On va chercher à empiler des liquides les uns sur les autres sans qu’ils se mélangent. Empiler des liquides? Et oui c’est possible s’ils ont des densités différentes, la densité étant la masse volumique (masse divisée par le volume) d’un liquide divisé par la masse volumique de l’eau qui sert de référence.

Pour obtenir le beau modèle coloré que nous proposons, il faut d’abord colorer un peu d’eau et un peu d’alcool à friction de deux couleurs différentes. Et maintenant il suffit de verser très délicatement les liquides les uns sur les autres dans l’ordre suivant: sirop, liquide vaisselle, eau, huile, alcool à friction (70°) Île-de-France>Paris

