Campus Pierre et Marie Curie Alizée FERNANDES PEREIRA. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Grâce à une expérience toute simple consistant à mélanger de l’eau et la maïzena, nous allons créer un liquide non newtonien. Il s’agit d’un fluide dont la déformation (viscosité) dépend de la force qu’on lui applique (à la différence d’un fluide newtonien dont la viscosité est constante). Le but est d’obtenir une pâte qui réagit ainsi :

Lorsqu’on plonge lentement le doigt, il s’enfonce dans un liquide assurément. Mais en le plongeant rapidement, il rencontre «un mur solide». Également, si on verse du liquide dans la main et qu’on roule la pâte, elle devient une boulette. Dès qu’on arrête, le liquide s’échappe entre vos doigts Île-de-France>Paris

Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : Campus Pierre et Marie Curie

