Observation biologique au microscope Campus Pierre et Marie Curie Paris

Observation biologique au microscope Campus Pierre et Marie Curie, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Alizée FERNANDES PEREIRA. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Le but de cette action est d’utiliser un microscope afin de pouvoir observer différentes lames préparées au préalable. Nous utiliserons des lames de cellules biologiques notamment. Cela sera l’occasion de présenter diverses cellules mais également d’expliquer le fonctionnement d’un microscope. Île-de-France>Paris

Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris

