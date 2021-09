Paris Campus Pierre et Marie Curie Paris Chasse au trésor d’images d’oiseaux Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chasse au trésor d’images d’oiseaux Campus Pierre et Marie Curie, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Campus Pierre et Marie Curie Alizée FERNANDES PEREIRA. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Le but de cette action est de faire découvrir la diversité des oiseaux. Pour cela, les participants auront à chercher des images d’oiseaux réparties dans le campus. Ils devront ensuite nous les rapporter et nous pourrons leur expliquer tout sur les oiseaux. Île-de-France>Paris

Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005

