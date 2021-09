Paris Campus Pierre et Marie Curie Paris Nanomatériaux et Couleurs Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nanomatériaux et Couleurs Campus Pierre et Marie Curie, 8 octobre 2021, Paris. Fête de la science 05 – 08 octobre

Campus Pierre et Marie Curie Goubet. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Nous vous proposons une excursion concrète dans le nanomonde au travers d’une série d’ateliers interactifs. Êtes-vous prêt(e)s?!

Ce voyage vous plongera dans le labyrinthe des ailes du Morpho pour comprendre que ce papillon n’a pas besoin de colorant pour être coloré. Vous jouerez au vitrailliste en reproduisant les couleurs des vitraux du moyen-âge avec la chimie d’aujourd’hui. Soirée fluo prévue au labo en synthétisant des nanoparticules dans le noir ! Sortez vos plus beaux sourires ! On va photographier les atomes et les molécules.

Quand les nanoparticules se retrouvent dans les fumées ou que des nanotrous sont utilisés pour stocker de l’information sur nos DVD, vous observerez ce nanomonde de tous les jours en utilisant des microscopes où les électrons deviennent nos yeux. Île-de-France>Paris

