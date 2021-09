Paris Campus Pierre et Marie Curie Paris Extraction d’ADN de banane Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Extraction d’ADN de banane Campus Pierre et Marie Curie, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Campus Pierre et Marie Curie Alizée FERNANDES PEREIRA. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Nous cherchons à isoler des pelotes d’ADN de banane avec des ingrédients que tout le monde va pouvoir trouver chez soi. On va commencer par écraser un morceau de banane et le mélanger à du sel puis du liquide vaisselle. Enfin on ajoute de l’eau.

Cette préparation va maintenant être filtrée par un simple filtre à café. On récupère le filtrat et on le mélange délicatement à de l’alcool à brûler et on laisse reposer.

Maintenant il suffit d’observer comment une ou plusieurs pelotes blanches commencent à se différencier du liquide: C’est l’ADN de banane que nous avons isolé.

Ainsi, avec une manipulation très simple et en très peu de temps, on peut isoler et observer la molécule qui nous définit tous. Île-de-France>Paris

Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : Campus Pierre et Marie Curie

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Campus Pierre et Marie Curie Adresse 4 Place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Campus Pierre et Marie Curie Paris