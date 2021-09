Paris Campus des Cordeliers - 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. Paris L’autophagie, ou comment la cellule recycle ses composants Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris. Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’autophagie, ou comment la cellule recycle ses composants Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris., 9 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 09 octobre

Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris. Centre de Recherche des Cordeliers. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h30

samedi 09 octobre – 14h30

samedi 09 octobre – 15h30 L’autophagie qui signifie littéralement «se manger soi-même» est un processus de recyclage des composants endommagés de la cellule. Ce processus permet aussi la production de ressources énergétiques lors des conditions de stress tels que le manque de nutriments. L’autophagie joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des cellules et des tissus et sa dérégulation a des conséquences importantes dans l’émergence et le développement de diverses maladies, notamment le cancer.

De l’observation au microscope à l’analyse d’image digitalisée, vous découvrirez comment les chercheurs visualisent le processus d’autophagie.

Pour les scolaires : couplé à l’atelier “Mimer le cancer en un coup de ciseaux”. Île-de-France>Paris

Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris. 15 Rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 75006 organisateur : https://www.crc.jussieu.fr Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris.

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Campus des Cordeliers - 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. Adresse 15 Rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris Ville Paris lieuville Campus des Cordeliers - 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. Paris