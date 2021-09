Paris Campus des Cordeliers - 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. Paris L’œil normal et l’œil malade Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris. Paris Catégorie d’évènement: Paris

Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris. Centre de Recherche des Cordeliers. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. La vision, c’est la traduction de la lumière qui arrive au niveau de l’œil en signaux interprétables par le cerveau. C’est l’œil qui réalise cette traduction. Notre perception du monde change en fonction de l’état de l’œil (sain ou malade) et la qualité de la lumière à laquelle il est exposé.

Venez tester vos connaissances sur l’œil via un quiz amusant. Grâce à des illusions d’optiques, vous pourrez expérimenter les différentes perceptions de l’œil normal et pathologique. Enfin, vous apprendrez comment la lumière peut dans certaines conditions gravement nuire à la santé de l’œil. Île-de-France>Paris

