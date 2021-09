Paris Campus des Cordeliers - 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. Paris Le rein, filtre de vie Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris. Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi 09 octobre – 13h30

samedi 09 octobre – 14h30 Venez rencontrer les chercheurs du CRC qui étudient le rein.

Vous participerez à plusieurs expériences :

La microperfusion in vitro qui permet de voir des tranches de rein de souris microdisséquées sous loupe et un segment de néphron monté sur le microscope.

La coloration de coupes de reins (souris), qui permet de distinguer le rein normal ou atteint de fibrose rénale.

L’utilisation de bandelettes urinaires pour identifier diverses maladies (diabète, infection urinaire, insuffisance rénale). Île-de-France>Paris

