Campus des Cordeliers – 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. Centre de Recherche des Cordeliers. Fête de la science 08 – 09 octobre Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 16h00 Vous découvrirez comment étudier le métabolisme des cellules du foie grâce à une expérience d’absorption de gras.

Après une courte introduction sur le rôle du foie et une présentation rapide des travaux du laboratoire, vous préparerez les réactifs nécessaires pour réaliser la stimulation des cellules et révéler les résultats.

En parallèle, vous découvrirez le matériel de laboratoire, de l’outil de base jusqu’à la machine performante, et vous pourrez poser toutes les questions qui vous traversent l’esprit !

Pour les scolaires : atelier couplé au jeu “Enquête au labo : les cellules en folie”. Île-de-France>Paris

Campus des Cordeliers – 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. 15 Rue de l'Ecole de Médecine 75006 Paris 75006 https://www.crc.jussieu.fr

