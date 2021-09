Paris Campus des Cordeliers - 15 rue de l'École de Médecine, 75006, Paris. Paris A la découverte du corps humain et de la reherche en biologie et en médecine Campus des Cordeliers – 15 rue de l’École de Médecine, 75006, Paris. Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi 09 octobre – 13h00 Le Centre de Recherche des Cordeliers, centre spécialisé dans la recherche en biologie, physiologie, et en santé, situé au coeur du quartier latin, vous accueille pour des visites de laboratoire et des ateliers.

Au programme:

– Le gras, c’est pas bon pour le foie

– Mimer le cancer en un coup de ciseaux

– Le rein, filtre de vie

– Travailler avec les cellules : le B-A BA de la biologie cellulaire

– Enquête au labo : les cellules en folie!

– L’autophagie, ou comment la cellule recycle ses composants



Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web: http://crc.jussieu.fr

Places limitées, réservation conseillée, accueil sur place en fonction des places disponibles.

ATTENTION : PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

