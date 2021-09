Cayenne Campus de Troubiran Cayenne, Guyane Village des Sciences – Guyane Française Campus de Troubiran Cayenne Catégories d’évènement: Cayenne

Guyane

Village des Sciences – Guyane Française Campus de Troubiran, 20 novembre 2021, Cayenne. Fête de la science 20 novembre

Campus de Troubiran La Canopée des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 20 novembre – 09h00 Le Village des Sciences fait son retour pour cette édition 2021 de la Fête de la Science !

C’est l’occasion de rencontrer les acteurs du monde scientifique en Guyane, qu’ils soient chercheurs, membres d’association ou industriels.

La thématique de ce Village des Sciences est “5 ans de recherche au fil de l’eau”, afin de valoriser la recherche en Guyane Française depuis l’officialisation de l’autonomie de l’Université de la Guyane.

Venez nombreux le samedi 20 Novembre au Campus de Troubiran !

Campus de Troubiran
Université de Guyane
97300 Cayenne
97300

