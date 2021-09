Mulhouse Campus de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Révèle le Spielberg qui est en toi Campus de la Fonderie Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

mercredi 06 octobre – 14h00 Le montage permet de finaliser vos vidéos pour un rendu artistique et professionnel. Dans cet atelier vous verrez comment réaliser un montage Cut. Vous apprendrez à utiliser le logiciel de montage pour : importer vos fichiers, agencer et découper des clips, ajouter du texte et une bande son à votre vidéo. En fin d’atelier, vous serez capable de créer un court clip musical.

Infos pratiques :

Durée : 2h Niveau : débutant

Matériel : ordinateur portable (Windows, Mac ou Linux) + casque audio (conseillé). Prêt de PC possible sur demande. Grand Est>Haut-Rhin

