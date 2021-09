Village des sciences de Besançon Campus de la Bouloie, 10 octobre 2021, Besançon.

Fête de la science 07 – 10 octobre

Campus de la Bouloie Université de Franche-Comté. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00

Tous les ans, les sciences ont leur fête pendant laquelle rencontres, découvertes, expériences et visites sont au programme.

Musées, associations, laboratoires… seront présents sur le campus de la Bouloie.

Des dizaines de thématique, de la biodiversité aux mathématiques en passant par les sciences de l’univers, ainsi que les sciences humaines et sociales.

Ateliers, stands, expos, rencontres, balade, spectacle, quiz …

2 jours pour réveiller la curiosité dans un esprit convivial et chaleureux.

Gratuit et ouvert à tous

Samedi 9 et dimanche 10 octobre pour tous les curieux

De 14h à 18h

Sur le Campus de la Bouloie

Accueil public à la FABRIKÀ

16 route de Gray – BESANCON

Jeudi 7 et Vendredi 8 octobre pour les scolaires

Nombreux ateliers, stands et expositions au cœur du campus de la Bouloie, en compagnie de chercheur·e·s, animateur·trice·s, associations…

De 9 h à 17 h

Programme complet ci-dessous

Bourgogne-Franche-Comté>Doubs

Campus de la Bouloie 16 Route de Gray 25000 Besançon 25000

organisateur : https://www.univ-fcomte.fr/ Campus de la Bouloie