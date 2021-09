Les épidémies au prisme des Sciences Humaines et Sociales Campus croix rouge de Reims, 8 octobre 2021, Reims.

Réapparu à la faveur de l’épidémie de la Covid-19, l’intérêt pour l’étude de la complexité des phénomènes épidémiologiques a pris un tour résolument nouveau, surtout face aux défis multiples et énormes qu’ils soulèvent dans un monde déjà largement gagné par les incertitudes vis-à-vis du futur.

Le volet scientifique ouvert à la communauté de chercheurs en SHS et autres disciplines se déroulera jeudi 7 ocotbre de 09h00 à 17h00 et vendredi 8 octobre de 09h00 à 13h00.

Trois sessions se succéderont sur ces deux journées :

– Session 1 – Ce que les épidémies disent des sociétés et de leur fonctionnement

– Session 2 – Actions et logiques à l’œuvre, d’hier à aujourd’hui

– Session 3 – Quel(s) savoir(s) extraire de l’expérience particulière de la Covid-19 ?

Des chercheurs, jeunes chercheurs et doctorants viendront présenter leurs recherches et deux prix seront décernés par un jury présent sur les deux jours pour évaluer les communications des candidats (un prix Jeunes chercheurs de 2000€ et un prix doctorant de 1000€).

L’exposition Choyez votre cerveau sera accessible lors de ces deux journées. “Notre cerveau est l’une des structures les plus complexes que nous connaissions dans l’univers. Il est le siège de la pensée et ne demande qu’à déployer ses talents, pour peu que l’on sache en prendre soin… ”

Le volet Grand public se déroulera jeudi 7 octobre de 18h00 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Reims.

Dès 18h00, l’exposition Une aventure dans la cellule vous accueillera et vous invitera à une exploration de la cellule à travers de magnifiques photos de microscopie.

A 18h30, plusieurs intervenants viendront échanger lors d’une conférence sur Les Épidémies. Un temps d’échange avec le public sera prévu à l’issu de la conférence.

