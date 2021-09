Aubervilliers Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Mai@ar Campus Condorcet – Grand équipement documentaire Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Mai@ar Campus Condorcet – Grand équipement documentaire, 2 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 02 octobre

Campus Condorcet – Grand équipement documentaire Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 Françoise Blum (CHS, Université Paris 1 – CNRS) et Rossana Vaccaro (Campus Condorcet – Grand équipement documentaire) présentent Mai@ar, projet Lauréat CollEx-Persée, qui a permis de valoriser le fonds d’archives Mai 68 initialement conservé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains en le rendant consultable en ligne grâce à sa numérisation, et en développant la recherche sur le rôle des étudiants étrangers en France. Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Campus Condorcet – Grand équipement documentaire 10, cours des Humanités 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Grand équipement documentaire

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Adresse 10, cours des Humanités Ville Aubervilliers lieuville Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Aubervilliers