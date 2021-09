Aubervilliers Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Aubervilliers, Seine-Saint-Denis PALiBr : la Pensée Anarchiste et Libertaire en Brochures. Un projet de numérisation. Campus Condorcet – Grand équipement documentaire Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

PALiBr : la Pensée Anarchiste et Libertaire en Brochures. Un projet de numérisation. Campus Condorcet – Grand équipement documentaire, 2 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 02 octobre

Campus Condorcet – Grand équipement documentaire Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 Barbara Bonazzi (CHS/Paris 1-CNRS) et Rossana Vaccaro (GED) présentent ce projet, lauréat CollEx- Persée, qui vise à mettre à la disposition de la communauté scientifique un corpus numérisé et océrisé(*) d’environ 1200 brochures anarchistes francophones publiées de 1880 à 1918 en France, mais également en Suisse ou en Belgique, terres d’accueil d’anarchistes en exil.

(*) océrisation : transformation automatique d’un fichier contenant l’image d’un document en fichier texte.

Voir tout le programme des éPOPées Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Campus Condorcet – Grand équipement documentaire 10, cours des Humanités 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Grand équipement documentaire

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Adresse 10, cours des Humanités Ville Aubervilliers lieuville Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Aubervilliers