Aubervilliers Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Vitrine du GED : Jidai matsuri, le festival des âges Campus Condorcet – Grand équipement documentaire Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Vitrine du GED : Jidai matsuri, le festival des âges Campus Condorcet – Grand équipement documentaire, 2 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 30 septembre – 02 octobre

Campus Condorcet – Grand équipement documentaire Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 30 septembre – 10h00

vendredi 01 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00 Voyage dans le temps et dépaysement garanti avec les photographies du Jidai matsuri, le Festival des Âges, qui a lieu tous les 22 octobre à Kyōto. Près de deux mille personnes paradent en costume pour honorer des personnages historiques mais également de “grands inconnus”, allant des nobles de la Cour aux simples paysans.

La procession offre une traversée du temps en commençant par l’histoire récente de l’ère Meiji (1868-1912) et en remontant jusqu’à l’époque Heian (794-1185).

Campus Condorcet – Grand équipement documentaire 10, cours des Humanités 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Grand équipement documentaire

