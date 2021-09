Aubervilliers Campus Condorcet - Grand équipement documentaire Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Vitrine du GED : un abattoir idéal Campus Condorcet – Grand équipement documentaire Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

samedi 02 octobre – 10h00 En 1942, le syndicaliste et militant communiste Georges Beaugrand (1893-1981), interné dans le camp de concentration pour détenus politiques de Pithiviers (Loiret), se consacre à un projet qui lui tient à cœur : la reconstruction et la modernisation des abattoirs de la Villette, où il fut ouvrier-boucher pendant de nombreuses années. Georges Beaugrand va jusqu’à réaliser des plans, superposables qui donnent une vision globale et rapide du fonctionnement du nouvel abattoir.

