vendredi 01 octobre – 14h30 à 16h00 Des chercheurs de différentes disciplines des sciences humaines et sociales sont là pour vous raconter leurs terrains et répondre à vos questions sur leur métier, sur les difficultés qu’ils rencontrent sur leur terrain et sur les stratégies qu’ils déploient pour continuer à y travailler.

Modéré par Hervé PENNEC, historien, chercheur au CNRS, codirecteur du GIS études africaines en France.

Campus Condorcet – Faculty club 3 Cours des Humanités 93300 Aubervilliers 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Faculty club

