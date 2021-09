Aubervilliers Campus Condorcet - Faculty club Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Faire de la recherche-création Campus Condorcet – Faculty club Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00 Café chercheurs organisé autour de la notion de recherche-création, qui désigne une forme de recherche ouverte et expérimentale, au coeur des pratiques artistiques et de création, et qui renvoie aussi aux démarches exploratoires vers de nouvelles écritures de la recherche en sciences sociales.

Le Campus Condorcet mettra en place dans l’année un centre de recherche-création. Le café sera l’occasion de dialoguer avec le public autour du projet du Campus, et des enjeux de telles démarches, qui excèdent les cadres académiques classiques.

