Aubervilliers Campus Condorcet - Centre des colloques Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Karaoké géographique Campus Condorcet – Centre des colloques Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Karaoké géographique Campus Condorcet – Centre des colloques, 1 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 01 octobre

Campus Condorcet – Centre des colloques Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 17h00 à 18h30 De Vesoul à Rio, du port d’Amsterdam à Marie-Galante, la chanson nous fait voyager… Mais que connaît-on de ces lieux mis en chanson ? Venez chantez et surtout vous amuser, la géographie vous invite au voyage-voyage…

Voir tout le programme des éPOPées Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Campus Condorcet – Centre des colloques Place du Front Populaire 93300 Aubervilliers 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Centre des colloques

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Campus Condorcet - Centre des colloques Adresse Place du Front Populaire 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Campus Condorcet - Centre des colloques Aubervilliers