vendredi 01 octobre – 10h30 Le Centre d’histoire des mondes contemporains et l’Institut Convergences Migrations sont depuis 2019 les partenaires de l’Association pour un musée du Logement populaire. Ensemble, ils ont développé une exposition intitulée La Vie HLM. Histoires d’habitant.e.s de logements populaires. Aubervilliers, 1950-2000, qui ouvrira à la cité Emile-Dubois (M° Fort d’Aubervilliers) le 16 octobre 2021.

Au cours de cette conférence, nous présenterons les enjeux politiques, pédagogiques et scénographiques de cette exposition et l’enquête scientifique sur laquelle elle s’appuie.

