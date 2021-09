Aubervilliers Campus Condorcet - Centre des colloques Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Les dominos du CéSor Campus Condorcet – Centre des colloques Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Les dominos du CéSor Campus Condorcet – Centre des colloques, 1 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 01 octobre

Campus Condorcet – Centre des colloques Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 16h00 à 17h30 Son but ? Dynamiser le lien social par de nouveaux modes d’interactions entre des communautés très diverses.

Une partie est en cours sur votre territoire sur le thème de la migration. Nous vous invitons à y participer afin d’exprimer votre expérience et votre connaissance de la migration, en composant votre domino puis en trouvant comment le relier à un autre.

Nous vous expliquerons tout !

Campus Condorcet – Centre des colloques Place du Front Populaire 93300 Aubervilliers 93300

