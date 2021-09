Aubervilliers Campus Condorcet - Centre des colloques Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Concevoir un objet multimédia – graphisme, photos, audio Campus Condorcet – Centre des colloques Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Concevoir un objet multimédia – graphisme, photos, audio Campus Condorcet – Centre des colloques, 1 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 01 octobre

Campus Condorcet – Centre des colloques Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 11h00 à 12h30 Conçue comme un livre ouvert, Mémoires européennes du goulag est une publication numérique innovante éditée par l’Ined et le CERCEC (EHESS/ CNRS).

Visant un large public, elle s’appuie sur des archives sonores et visuelles pour présenter les recherches sur les déportations staliniennes.Une rencontre avec le graphiste et un des auteurs permettra aux élèves et étudiants de dialoguer autour des spécificités de ce produit multimédia.

Voir tout le programme des éPOPées Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Campus Condorcet – Centre des colloques Place du Front Populaire 93300 Aubervilliers 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Centre des colloques

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Campus Condorcet - Centre des colloques Adresse Place du Front Populaire 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Campus Condorcet - Centre des colloques Aubervilliers